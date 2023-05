Le Kenya avance doucement dans le remboursement de la dette chinoise

Dans son dernier bilan, le Trésor kényan fait notamment le point sur sa dette extérieure et son remboursement. Sans surprise, les tableaux révèlent que la Chine reste le principal créditeur bilatéral du Kenya. Un endettement qualifié par beaucoup comme « le piège de la dette chinoise ».

© Flickr CC BY SA 2.0 Fiona Graham/WorldRemit

Publicité Lire la suite

65% de la dette bilatérale extérieure contractée par le Kenya l'est auprès de la Chine, soit un montant de plus de 6 milliards de dollars. En comparaison, le Kenya doit à son deuxième créancier, le Japon, un peu plus d'un milliard.

>> À lire aussi : Le Kenya sombre dans la spirale de l'endettement

Une dette chinoise qui a servi au financement de grands projets d'infrastructures dans le pays comme de grands projets routiers et la ligne de chemin de fer Mombasa Naivasha, le désormais célèbre SGR.

Mais si le Kenya doit encore beaucoup à la Chine, il a notamment remboursé 780 millions de dollars l'année passée, révèle le Trésor kényan. Un effort important après une période de suspension accordée par Pékin pendant la période Covid. Ces remboursements vont de pair avec un renforcement des aides des institutions de Bretton woods, faisant passer la Chine en second créancier derrière la Banque Mondiale.

>> À lire aussi : La menace du défaut de paiement plane sur le Kenya

La dette chinoise a pris une part importante dans les débats lors de la dernière élection présidentielle. Si le candidat Ruto affirmait durant sa campagne que le Kenya était en mesure de payer cette dette, il promettait cependant de lever le pied sur les prêts chinois ainsi que la publication des contrats avec les entreprises chinoises. Chose faite par exemple dans la foulée de son élection avec le contrat du SGR.

Mais ces contrats ont été dénoncés par des entrepreneurs kényans, certains faisant même l'objet de recours devant la justice.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne