Togo: la situation sécuritaire dans la région des Savanes s'est dégradée début 2023

C'est l'une des conclusions de la dernière publication du Granit, un outil de veille pour les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, sous la direction de plusieurs organisations internationales (Ocha, OIM, Reach).

En février et mars, le nombre d'incidents sécuritaires global est en baisse dans les quatre pays étudiés (Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire) par le Groupe régional d'analyse (Granit), mais de nouvelles violences sont tout de même rapportées, notamment dans la région des Savanes, dans le nord du Togo. Le 10, les villages de Tola et Gningou ont été visés. Parmi les autres types d'incidents rapportés figurent des affrontements entre forces de sécurité et groupes armés ou encore la présence d'engins explosifs improvisés.

Selon les données recueillies par les experts, le nombre d'incidents est certes en légère baisse par rapport aux mois de décembre et janvier, mais le Togo est le pays où le nombre de civils tués dans des attaques de groupes armés est le plus élevé sur les quatre pays côtiers.

À noter également qu'une douzaine de centres de santé du nord du Togo n'étaient pas fonctionnels en février et mars. Les personnels de santé ont abandonné leur poste en raison de l'insécurité.

Le 27 avril dernier, le président togolais a évoqué les attaques dans le nord du pays, au cours d'un entretien. Une forme de guerre, selon Faure Gnassingbé, qui a fait 140 morts en un an et demi.

Parmi les autres éléments disponibles pour les mois de février et mars, le Granit souligne notamment l'annonce d'un renforcement des forces militaires dans le nord-est du Ghana et la mise en place d'une assistance humanitaire pour les déplacés en Côte d'Ivoire.

