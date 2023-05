Attaque shebab en Somalie: le président ougandais dénonce l'attitude de ses soldats

Sur Twitter, le chef de l’État ougandais Yoweri Museveni a critiqué l’attitude de ses soldats lors de l’attaque d’une base de la Force de l’Union africaine en Somalie (Atmis) par les islamistes shebabs, vendredi 26 mai.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Nairobi, Florence Morice

Connu pour son franc-parler, Yoweri Museveni n’a pas dérogé à sa réputation. Dans un communiqué tranchant, publié sur Twitter, le président ougandais a estimé que si les shebabs ont réussi à envahir la base somalienne de Bula Mareer, vendredi 26 mai, c’est parce qu’ils auraient profité de la « désorganisation » des quelque 200 soldats ougandais censés la tenir. Certains ont « paniqué » au début de l’assaut, affirme Yoweri Museveni, une panique « injustifiée », selon lui, dans la mesure où les kamikazes avaient déjà fait exploser leur charge à l’extérieur, avant de lancer l’assaut.

Une partie des troupes s’est également repliée dans une autre base, à 15 kilomètres de là, abandonnant leurs armes lourdes à portée des shebabs. Samedi, le commandant de l’armée américaine pour l’Afrique avait d’ailleurs indiqué avoir mené la veille une frappe aérienne à proximité de Bula Mareer afin de « détruire des armes et des équipements illégalement pris » par les assaillants.

Dans sa déclaration, Yoweri Museveni met en cause la préparation et la qualification du contingent ougandais. Il va même jusqu’à suggérer qu'un certain nombre de ses soldats se sont enrôlés simplement « pour toucher des allocations de l'ONU ». Dès samedi, il avait dépêché sur place le commandant de son armée de terre et ouvert une enquête sur les circonstances de l’attaque.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne