Reportage

Fuyant le conflit au Soudan, des milliers d'étudiants Sud-Soudanais sont coincés à la frontière

Depuis le début des affrontements au Soudan le 15 avril, plus de 72 000 Sud-Soudanais ont été forcés de quitter notamment Khartoum de façon prématurée. Dans leur grande majorité, ils traversent la frontière avec l’État du Haut-Nil au nord-est du Soudan du Sud et arrivent dans la petite ville de Renk, située au bord du Nil. Mais dû au manque de transports, des dizaines de milliers se retrouvent coincés sur place, la capitale Juba ou d’autres localités dans le pays. Et parmi eux, des étudiants dont les projets sont remis en cause par le conflit.

Audio 01:20

Bolis David, un étudiant sud-soudanais ayant fui Khartoum, campe avec sa famille au port de Renk en attendant un bateau pour Malakal. © Florence Miettaux / RFI

Texte par : RFI Suivre