RDC: le désarroi total des familles endeuillées de Kahele

Toujours pas de bilan précis trois semaines après les inondations survenues à Bushushu et Nyamukubi dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu. Les autorités politiques, sanitaires, et même les bénévoles peinent à dire combien il y a de disparus, et des familles de sinistrés s’inquiètent davantage.

Les inondations ayant touché en mai 2023 le territoire de Kalehe ont été particulièrement meurtrières. AFP - GUERCHOM NDEBO

