Cameroun: deux attaques terroristes ensanglantent l'Extrême-Nord

Un double attentat terroriste a fait de nombreuses victimes dans l'Extrême-Nord du pays dans la nuit lundi à mardi 30 mai. Quatre victimes dans la ville de Mora dans le Mayo-Sawa et trois autres à des dizaines de kilomètres plus loin dans le département du Logone et Chari. Des attentats non revendiqués, mais dans cette région où sévit Boko Haram depuis 10 ans, tous les regards sont orientés vers cette nébuleuse terroriste.

Un homme fait du vélo à l'extérieur de Maroua, dans l'Extrême-Nord du Cameroun (image d'illustration) AFP - PATRICK MEINHARDT

