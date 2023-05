Centrafrique: trois membres du mouvement rebelle 3R devant la CPS

Le procès en appel des trois membres du mouvement rebelle des 3R s'est ouvert ce mardi à la Chambre d’appel de la Cour pénale spéciale à Bangui. Issa Sallet Adoum Alias Bozizé, Yaouba Ousmane et Mahamat Tahir, sont accusés de crimes de guerres et de crimes contre l’humanité pour le massacre de 46 civils en mai 2019 dans des villages du Nord-Ouest. Ils avaient été condamnés en première instance à la perpétuité. Ce mardi, les avocats de la partie civile et ceux de la défense ont cherché à savoir si les crimes commis étaient des actes isolés ou généralisés.

Une vue générale de la Cour pénale spéciale (CPS), à Bangui, le 19 avril 2022. AFP - BARBARA DEBOUT

