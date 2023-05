Centrafrique: un Festival international des contes et de l’oralité pour rendre vie au pouvoir de la parole

J’invite les jeunes à s’intéresser beaucoup aux contes, beaucoup aux sagesses de nos anciens, parce que parfois, et même souvent, certaines difficultés que nous avons, les solutions, on peut les trouver dans les contes. Et si on s’y intéresse beaucoup, on peut avoir la sagesse qu’il faut pour mieux conduire notre vie, et même nos affaires. Donc, il faut s’y intéresser. Les contes, ce n’est pas pour les enfants, ce n’est pas seulement pour les vieux, c’est pour tout le monde, et tant qu’il y a la vie, il y a la parole. On a toujours besoin de parler, et les contes, non seulement nous rappellent de belles histoires, des récits, des faits, mais ça véhicule aussi des messages, des sagesses, et même de la philosophie, de la réflexion, donc tout ça, l’Homme en a besoin, pour alimenter sa vie intellectuelle.