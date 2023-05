Le Kenya et la Russie s’engagent à renforcer leurs relations commerciales

C’est l’annonce faite lundi 29 mai à Nairobi où s’est rendu Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui a fait escale dans la capitale avant de se rendre en Afrique du Sud. Il a été reçu par le président Ruto.

Le président kényan déplore que le volume des échanges commerciaux entre Moscou et Nairobi reste « faible » malgré « un potentiel énorme ». Les deux chefs de l’État ont annoncé la signature prochaine d’un accord pour y remédier… sans donner plus de détails.

William Ruto a profité de cette visite pour plaider en faveur d’une d’une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU dont la Russie est membre permanente et où le continent africain aspire à décrocher un siège.

Mais en filigrane de la rencontre, il a surtout été question de la guerre qui fait rage entre Kiev et Moscou. William Ruto a réitéré « la position inébranlable du Kenya sur le respect de l'intégrité territoriale des États membres de l'ONU » et appelé à une résolution du conflit d’une manière « respectueuse pour les deux parties ». Une position sobre, alors que l’Ukraine et la Russie se dispute le soutien des pays africains.

La visite de Sergueï Lavrov, annoncée à la dernière minute, intervient quelques jours seulement après une tournée sur le continent africain de son homologue ukrainien Dmitro Kuleba, au cours de laquelle le diplomate a annoncé l’ouverture de nouvelles ambassades en Afrique et plaidé pour que le continent sorte de sa « neutralité ».

