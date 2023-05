Le ministre russe des Affaires étrangères effectue sa première visite au Burundi

Nous avons bien évidemment parlé des conflits que nous avons à ce moment dans le monde et je lui ai dit que pour le Burundi par exemple, en ce qui concerne la situation en Ukraine, le Burundi a choisi d'être du côté des solutions et non pas du côté des problèmes. Nous avons pris une position abstentionniste, une position de neutralité, une position de non-alignement, pour éviter que ce conflit puisse atteindre d'autres régions, notamment le continent africain. Il faut atténuer l'impact de ce conflit, de cette situation en Ukraine. Notamment en prenant une position de neutralité et c'est la position de la plupart des pays africains sur cette question.