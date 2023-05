Mali: dans des vidéos, deux otages demandent aux autorités d'intervenir pour leur libération

On était sans nouvelles d’eux depuis un peu plus de deux mois. L’un caporal de l’armée malienne était porté disparu le 18 mars lors d’une attaque jihadiste dans la localité de Mourdiah située au sud-ouest du pays. Le second, un garde forestier, avait disparu lors d’une attaque jihadiste à quelques dizaines de kilomètres de Bamako. Les deux affirment être otages de jihadistes et appellent à l’aide dans deux vidéos séparées qui circulent sur les réseaux sociaux et authentifiées par plusieurs sources.

Un caporal et un garde-forestier malien ont été pris en otage par des terroristes il y a deux mois (image d'illustration) REUTERS/Joe Penney

