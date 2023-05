Régime de l'ex-président tchadien Hissène Habré: «Plus de 10000 victimes attendent»

Le 30 mai 2016 à Dakar, l’ex-président tchadien Hissène Habré était condamné à perpétuité par un tribunal spécial soutenu par l'Union africaine. Sept ans plus tard, les victimes du régime de l’ex-chef d’État (1982-1990) attendent toujours les indemnisations ordonnées par la justice. « Beaucoup vivent dans la précarité », souligne le président d’une association.

Publicité Lire la suite

Sept ans après la condamnation à la perpétuité de Hissène Habré pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, tortures et viols – le 30 mai 2016 par les Chambres africaines extraordinaires, un tribunal spécial basé à Dakar –, les victimes de l'ancien président tchadien n'ont toujours rien reçu.

Elles attendent de recevoir les indemnisations ordonnées par la justice. Sept organisations tchadiennes et internationales demandent à l'Union africaine (UA) et au gouvernement tchadien d'agir pour que soit mis en place le fonds fiduciaire qui doit rassembler l'argent destiné aux réparations, soit 82 milliards de francs CFA (environ 125 millions d’euros).

« La plupart des victimes ont la soixantaine. Il y en a qui ont 70 ans, 80 ans »

« Nous demandons au gouvernement, à l’Union africaine, de respecter leur engagement, rappelle ainsi Adoumbaye Dam, président de l'Association des victimes des crimes du régime Hissène Habré, au micro d’Amélie Tulet. Le gouvernement devrait mettre en place une commission qui devrait s’occuper de l’indemnisation et des réparations des victimes, veuves et orphelins. Un arrêté du Premier ministre devrait mettre en place cette commission ».

Il explique : « Plus de 10 000 victimes attendent, et beaucoup vivent dans la précarité. Beaucoup sont malades parce que, vous savez, ça fait pratiquement plus de trente ans. La plupart des victimes ont la soixantaine. Il y en a qui ont 70 ans, 80 ans. Pourquoi c’est important ? Moi, j’étais au lycée quand j’ai été arrêté. Je n’ai pas pu passer le bac, et puis j’ai perdu trois années noires dans ma vie. Vous dormez avec des cadavres, des morts, dans une cellule, pendant trois, quatre jours. Imaginez ce que ça représente. Quand je suis sorti, je ne savais que faire. Si aujourd’hui on réclame des indemnisations, il faut que cette somme puisse permettre que toute la souffrance que les victimes ont endurée puisse les apaiser. »

>> À lire aussi : Tchad: les victimes du régime de Hissène Habré manifestent

Adoumbaye Dam Pierre rappelle que le mémorial de « La plaine des morts » n'a toujours pas été créé, pas plus que le musée de l'ancienne police politique.

Indemnisations des victimes du région d’Hissène Habré (1982-1990) : quelques dates-clés - 25 mars 2015 : au Tchad, une cour criminelle condamne 20 agents du régime Habré. Montant des indemnisations prévues : 75 millions de Fcfa.

- 30 mai 2016 : condamnation à la perpétuité de Hissène Habré par les Chambres africaines extraordinaires, un tribunal spécial soutenu par l'Union Africaine, à Dakar.

- Avril 2017 : la chambre d'appel confirme la condamnation de Hissène Habré et octroie 82 milliards de Fcfa à 7 396 victimes identifiées. Elle mandate un fonds fiduciaire de l'Union Africaine pour lever de l'argent en recherchant les avoirs de l'ancien président et en sollicitant les contributions volontaires.

- 24 août 2021 : mort de Hissène Habré à Dakar au Sénégal.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne