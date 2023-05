RDC: les relations avec la Chine vont-elles changer après la visite de Félix Tshisekedi?

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a achevé ce lundi 29 mai une visite d’État de quatre jours en Chine. Le chef de l’État congolais était à la tête d’une grande délégation.

Le président de la République du Congo, Felix Tshisekedi, à droite, et le président chinois Xi Jinping assistent à une cérémonie d'accueil au Grand Palais du Peuple à Pékin, en Chine, le vendredi 26 mai 2023. (Thomas Peter/Pool Photo via AP)

Avec notre correspondant à Kinsahasa, Patient Ligodi

Les deux parties ont décidé d’élever les relations sino-congolaises au niveau d’une coopération globale et d’un partenariat stratégique. En clair, il s’agit d’intégrer dans la coopération une gamme variée de domaines d’intervention comme le numérique, l’agriculture, les hydrocarbures, l’environnement, l’éducation ou encore la recherche scientifique.

Sur le plan minier, l’enjeu pour Kinshasa est de dépasser le cadre de la Convention de collaboration signée entre le gouvernement congolais et le Groupement d'entreprises chinoises en 2007. Basée sur un modèle « produits miniers contre infrastructures », cette convention est au cœur de chaudes discussions entre les autorités congolaises et les représentants de ces entreprises.

Kinshasa ne jure plus que par sa révision et espère que les dirigeants chinois s’impliqueront au plus haut niveau. Ainsi, Félix Tshisekedi souhaite que le nouveau partenariat soit fondé sur un rapport d’État à État.

De plus, le chef de l’État congolais a insisté auprès de ses hôtes pour leur participation au développement en RDC, qu’il y ait un véritable programme d’industrialisation qui inclut la transformation locale des produits miniers.

Il a obtenu l’engagement de la Chine à intensifier sa coopération avec Kinshasa au plus haut niveau. L’empire du milieu a ainsi promis d’encourager ses entreprises à investir dans le projet de développement de la chaîne des valeurs des batteries électriques. Cependant, la Chine attend aussi des gestes supplémentaires de la part de Kinshasa concernant l’amélioration du climat des affaires en RDC.

Le plus dur est maintenant d’aller au-delà des intentions exprimées et signer de nouveaux accords.

