Des agences de l'ONU s'alarment du niveau d'insécurité alimentaire en RDC

Plusieurs agences des Nations unies signalent des niveaux inquiétant de faim en RDC. Une crise aigüe qui touche plus de 6 millions de personnes uniquement pour l’Est du pays. Pour L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (la FAO) et le Programme alimentaire mondial (le PAM) il faut davantage de soutien pour répondre à ces urgences.

« Le niveau d’insécurité alimentaire en RDC au cours des quatre dernières années reste parmi les plus élevés au monde », le constat d’Aristide Ongone Obame, représentant de la FAO en RDC est sans appel. Dans le pays, ce sont plus de 25 millions de Congolais qui se retrouvent dans une situation d’insécurité alimentaire déclenchée par plusieurs facteurs, selon les agences onusiennes : conflits, mauvaises récoltes, épidémies, chômage ou encore effondrement des infrastructures.

Dans l’Est du pays, principalement en Ituri et dans les Sud et Nord Kivu, ce sont près de 700 000 personnes de plus qui cette année sont désormais concernées par une crise aigüe. Les territoires les plus touchées sont le Rutshuru, le Nyiragongo, le Masisi et Goma en raison le conflit avec le M23, Beni, Mambasa et Djugu ou sévissent plusieurs groupes armés, dont les ADF et la Codeco.

« La lutte contre l'insécurité alimentaire demeure le défi le plus important de notre pays », prévient le ministère congolais de l’Agriculture. Et les agences onusiennes alertent : il faut des moyens. Le PAM annonce avoir besoin de plus de 257 millions de dollars supplémentaires pour soutenir ses programmes les six prochains mois.

Un appel à l’aide alors qu’en 2023, les besoins humanitaires en RDC sont déjà sous financés : seuls 20% des plus 2 milliards de dollars nécessaires ont été pour l’instant collectés. « Nous sommes pourtant déjà au mois de juin », s’inquiète Bruno Lemarquis. Le représentant spécial adjoint à la Mission des Nations unies en RDC est actuellement en tournée en Europe, avec le ministre congolais des Affaires humanitaires, pour mobiliser les partenaires sur cette crise qu’il qualifie « d’une des plus négligées au monde ».

