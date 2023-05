La Communauté des États d'Afrique de l'Est prolonge le mandat de sa force en RDC

Le Burundi a organisé ce mercredi le 21e sommet extraordinaire de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC). Plusieurs chefs d'États et ministres étaient présents pour examiner la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, mais aussi étudier une éventuelle prolongation de la force est-africaine déployée dans la zone, notamment pour lutter contre la rébellion M23. Kinshasa a plusieurs fois remis en cause ses actions et a demandé qu'une évaluation soit faite avant toute extension. Finalement, un compromis a été trouvé.

Des militaires congolais de la force régionale de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est (EAC) accueillent des troupes burundaises à Goma, le 5 mars 2023. © Alexis Huguet / AFP

