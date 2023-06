Les ministres des affaires étrangères des BRICS préparent le prochain sommet à Johannesburg

Ils ne s'étaient pas réunis depuis quatre ans. Les ministres des Affaires étrangères du groupe des BRICS se retrouvent au Cap, en Afrique du Sud, à partir de ce jeudi et jusqu'à demain vendredi 2 juin. Les ministres du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud devraient évoquer les défis en cours pour renforcer leur partenariat et peser face à ce qu'ils perçoivent comme une domination occidentale et notamment américaine.

Le président russe viendra-t-il au prochain sommet des BRICS prévu cet été à Johannesburg ? (image d'illustration) © Reprodução BRICS

