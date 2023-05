Madagascar: tensions dans le secteur de l’aviation civile privée

Vent de tempête à Madagascar dans le secteur de l’aviation civile privée. Depuis quelques mois, plusieurs entreprises d’aviation privée de l’île sont contraintes de baisser le rideau, faute d’obtention de documents obligatoires pour naviguer et effectuer la maintenance de leurs appareils. Résultat : une centaine de salariés au chômage technique, une vingtaine d’avions cloués au sol, et des patrons et propriétaires d’aéronefs excédés par des arguments peu clairs avancés par l’administration malgache.

Sur le tarmac de l'aéroport international d'Ivato, les avions des compagnies aériennes privées et des particuliers ont connu des jours meilleurs. © Sarah Tétaud/RFI

Texte par : RFI Suivre