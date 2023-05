RDC: manifestation devant la Ceni des sympathisants de l’ex-président Joseph Kabila

En RDC, les manifestations de l'opposition se succèdent devant la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Après l'opposition pro-Katumbi il y a quelques jours, ce mardi 30 mai, c'était au tour de la Dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition (Dypro), dirigée par maître Constant Mutamba, de dénoncer des manœuvres tendant à perturber le déroulement du processus électoral actuel.

Cette opposition, proche du FCC, le parti de l’ex-président Joseph Kabila, siège pourtant à la Ceni, contrairement à cette formation FCC qui ne reconnait pas la composition de l’organe électoral. La marche de ce 30 mai, dite « patriotique », qui aurait dû se terminer devant le siège de la Ceni, a été bloquée par la police. Mais les organisateurs disent avoir réussi une grande mobilisation.

« Nous avons marché pour dire non à toute manœuvre, à tout subterfuge tendant à retarder le calendrier électoral en cours d’exécution. L’objectif premier était de mobiliser les militants, de mobiliser la population autour du respect du calendrier électoral, autour du processus électoral actuel. Nous voulions passer un message à l’opinion, tant nationale qu’internationale, que l’opposition politique congolaise soutient le processus électoral actuel et veut des élections dans les délais constitutionnels », explique maître Constant Mutamba, coordonnateur de la Dypro.

« L’équipe actuelle de la Ceni, qui est régulièrement et légalement constituée – ça veut dire de l’opposition politique, de la majorité au pouvoir et de la société civile –, a réussi en un temps record à donner à la République un nouveau fichier électoral qui a été audité par des experts électoraux internationaux. Aujourd’hui, c’est un fichier totalement nettoyé et nous pensons qu’il rassure toutes les parties prenantes pour le processus électoral en cours et les élections à venir », estime maître Constant Mutamba.

