Soudan du Sud: l’embargo sur les armes prolongé pour un an à l’ONU

Le Conseil de sécurité a prolongé mardi 30 mai l’embargo sur les armes au Soudan du Sud, ainsi que les sanctions individuelles, et cela pour un an. C’est la 5e année de suite que la communauté internationale sanctionne le Soudan du Sud - une mesure qui a été décriée par l’ambassadeur du pays, mais aussi par les trois représentants africains au Conseil, et par la Chine et la Russie.

Membres des Forces de défense du peuple sud-soudanais (SSPDF), anciennement appelées Armée populaire de libération du Soudan du Sud (SPLA). Alex McBride / AFP

