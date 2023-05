Togo: 17 pays d'Afrique adopent une déclaration sur les engrais pour transformer leur agriculture

Dix-sept pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont adopté mercredi 31 mai la « Déclaration de Lomé sur les Engrais et la Santé des Sols ». Le texte a été approuvé en présence des présidents du Togo, du Niger et de Guinée-Bissau, ainsi qu'une vingtaine de ministres. Ils étaient réunis pendant deux jours à Lomé, avec les représentants de la Cédéao et de la Banque mondiale.

La production et le commerce de l'engrais représente un enjeu majeur pour les pays d'Afrique de l'Ouest qui veulent transformer leur agriculture (illustration) AP - Chinedu Asadu

Texte par : RFI Suivre