Alieu Kosiah, un ex-chef de guerre libérien reconnu coupable en Suisse de crimes contre l'humanité

Pour la première fois en Suisse, un accusé a été reconnu coupable de crimes contre l’humanité ce jeudi 1er juin 2023. Alieu Kosiah était officier dans le groupe rebelle Ulimo durant la première guerre civile du Liberia, entre 1989 et 1996. Il combattait les troupes de l’ancien président Charles Taylor et était accusé d’avoir ordonné ou commis 19 meurtres, de multiples viols, et même pour avoir mangé le cœur d’un homme.

Le tribunal pénal fédéral de Bellinzone, en Suisse, le 5 mai 2016 (Image d'illustration). © Wikimedia Commons CC BY SA 4.0 NAC

Texte par : RFI Suivre