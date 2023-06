L'Afrique du Sud veut avancer sur l'épineux dossier de l'élargissement des BRICS

La ville du Cap, en Afrique du Sud accueille la réunion des BRICS. Les ministres des Affaires étrangères du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères passent deux jours ensemble pour évoquer l'avenir de ce groupe de pays émergents. Et préparer le sommet des chefs d'État qui doit se tenir fin août à Johannesburg. L'Afrique du Sud exerce la présidence tournante et veut en profiter pour faire avancer le dossier de l'élargissement des BRICS à de nouveaux membres.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères et les ministres des Affaires étrangères du Brésil, d'Afrique du Sud, de Russie et d'Inde à la conférence de presse de la réunion des chefs de la diplomatie des BRICS à Johannesburg, le 1er juin 2023. AFP - RODGER BOSCH

