Mali: la joie des proches du sous-préfet libéré par le Jnim

Le sous-préfet de Farako Ali Cissé a été libéré par les jihadistes du Jnim. Il a été remis aux autorités maliennes mardi. Il était retenu en otage depuis trois ans et demi par le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda. Les autorités de transition n'ont pas communiqué officiellement sur cette libération, dont on ignore les contours. Les proches d'Ali Cissé, eux, se réjouissent, à commencer par ses collègues du Syltmat, le Syndicat libre des travailleurs du ministère de l'Administration territoriale, qui était mobilisé pour sa libération. Et qui reste mobilisé pour les autres otages maliens toujours détenus.

Le sous-préfet de Farako Ali Cissé a été libéré par les jihadistes du Jnim et remis aux autorités maliennes mardi. (image d'illustration) REUTERS/Joe Penney

Texte par : David Baché