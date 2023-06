RDC: des proches de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana réclament encore justice 13 ans après leur assassinat

Le 1er juin 2010 à Kinshasa, Floribert Chebeya et de Fidèle Bazana, deux membres de l’organisation La Voix des sans-voix pour les droits de l'homme, étaient assassinés dans des locaux de l’Inspection générale de la police nationale. Treize ans plus tard, leurs proches et des militants des droits humains estiment que toute la lumière n’a pas été faite sur cette affaire.

Un homme avec un t-shirt avec les portraits de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana attend, en avril 2013, le procès d'un des principaux accusés dans l'affaire. (Photo d'illustration) AFP PHOTO / JUNIOR D. KANNAH

