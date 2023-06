Tchad: affrontements entre l'armée et les rebelles du FNDJT dans le Tibesti

Nouvelle flambée de violences dans la province du Tibesti, dans l'extrême nord du pays, près d'un an après des violences intercommunautaires qui avaient fait plus de 100 morts à Kouri Bougoudi et quatre après la guerre contre les rebelles du CCMSR dans le même secteur. De nouveaux affrontements ont opposé mercredi, dans cette zone, l'armée tchadienne aux rebelles du FNDJT, le Front de la nation pour la démocratie et la justice. Et chacun y va de sa propre version, sans qu'aucune source indépendante pour confirmer ou infirmer pour le moment.

Dans la région du Tibesti, dans l’extrême nord-ouest du Tchad (image d'illustration) Hassan Dadi/Wikimedia Commons

