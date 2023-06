Côte d'Ivoire: le PDCI et le PPA-CI font front commun contre la liste électorale provisoire

Alors que les élections locales en Côte d’Ivoire sont prévues pour le mois de septembre, les deux principaux partis d’opposition, nouvellement alliés, ont diffusé cette semaine un communiqué commun dénonçant des «irrégularités» sur les listes électorales provisoires. Il appelait les militants de leurs partis respectifs à participer activement au contentieux en vérifiant leurs inscriptions sur les lieux d'affichage. Ce jeudi, les deux partis tenaient une conférence de presse conjointe.

Avec notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin

C’est le premier cheval de bataille commun entre le PDCI d'Henri Konan Bédié et le PPA-CI de Laurent Gbagbo. Réunis en conférence de presse au siège historique du PDCI, les porte-paroles des deux partis ont dénoncé de concert des «anomalies»sur les listes électorales. Youssoufou Joseph Bamba du PDCI

«Nous avons établi une typologie non exhaustive des anomalies : la présence de personnes mineures, de personnes centenaires, de personnes décédées, déchues de leurs droits civiques et politiques, à filiation inconnue ou incomplète, la croissance exponentielle des électeurs inscrits sur la liste électorale dans certaines zones du pays…»

Le tout n’a pu être fait qu’en quelques jours, car c’est le week-end dernier que la CEI a remis la liste électorale provisoire aux partis. Il ne s’agit donc, a souligné le porte-parole du PPA-CI Justin Koné Katinan, qu’un travail préliminaire.

«Si, en si peu de temps, nous avons pu déceler autant d’anomalies et d’irrégularités, c’est donc dit qu’il existe un nombre insoupçonné d’éléments incohérents qui nécessiteront un traitement global et approfondi des données contenues dans la liste électorale provisoire. C’est pourquoi nous estimons que prévoir un mois au lieu de 10 jours pour la période de contentieux est la chose la plus raisonnable à faire. »

La collaboration entre les deux partis doit se poursuivre dans les prochaines semaines. Les discussions sont en cours pour l’élaboration de listes communes. La Commission électorale indépendante (CEI) ne s’est pas encore exprimée sur leurs accusations.

