Madagascar: les Pôles Anti-Corruption rendent leur rapport 2022 malgré un contexte difficile

À Madagascar, les Pôles Anti-Corruption (PAC), des juridictions spécialisées chargées de traiter les affaires de grande corruption, ont rendu leur rapport annuel 2022, ce 1er juin 2023. Des PAC qui tentent d’assurer leur mission malgré des ressources insuffisantes. Explications.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

À Madagascar, 46 milliards d'ariary ont été détournés au sein des administrations malgaches, soit près de 10 millions d'euros, selon le rapport d'activités 2022 des Pôles Anti-Corruption (PAC) publié le 1er juin 2023.

Mises en place il y a près de cinq ans à Antananarivo et il y a moins de trois ans à Majunga, dans le nord-ouest du pays, ces juridictions spécialisées sont chargées de traiter les affaires de grande corruption.

Abus de fonction, détournements de deniers publics, corruptions actives et passives, faux et usage de faux : telles sont les principales infractions jugées par les PAC. Des infractions commises, entre autres, par des directeurs et cadres de services administratifs ou encore des membres de l’exécutif et des corps législatifs.

« On laisse faire au niveau de l'administration publique. Ce sont les premiers responsables qui se servent », déplorent des membres de la société civile. Environ 300 personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement, précise le rapport des PAC.

« Malgré les difficultés, les PAC avancent progressivement »

« Malgré les difficultés causées par des ressources humaines et des infrastructures insuffisantes, les PAC avancent progressivement », indique la coordinatrice de ces juridictions, Rivonandrianina Rabarijohn.

Des ressources insuffisantes pour mettre en place, notamment, ces juridictions spécialisées dans les quatre autres provinces de l'île, ce qui sonne comme un manque de volonté politique, estiment certaines organisations engagées dans la lutte contre la corruption.

Un bilan dans un contexte où les PAC ont été fragilisés, notamment par le retrait de plusieurs infractions de leurs champs de compétences au profit des juridictions de droits communs et par des tergiversations concernant la fin de mandat des magistrats et greffiers du Pôle Anti-Corruption, de la capitale.

