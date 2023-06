Mali: Ras Bath porte plainte contre le procureur Hamidou Touré

Ras Bath porte plainte contre le procureur Hamidou Touré. Le chroniqueur radio, également militant au sein du Collectif pour la Défense de la République, est incarcéré depuis le 13 mars dernier. Youssouf Bathily, de son vrai nom, avait déclaré lors d'une réunion politique publique que l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, mort en détention, avait été « assassiné », sans préciser par qui. Dans l’attente de son jugement, prévu le 13 juin, Ras Bath contre-attaque : il a déposé plainte mercredi auprès de la Cour d’appel de Bamako contre le procureur du Tribunal de la Commune IV de la capitale malienne, qui le poursuit.

La stratégie est osée. Dans la lettre de plainte signée de sa propre main et authentifiée par son avocat, Ras Bath s’attaque directement au procureur Hamidou Touré, très actif depuis le début de la période de transition, dans des dossiers souvent très politiques.

Ras Bath accuse Hamidou Touré de s’être « servi de sa fonction de procureur » pour l’arrêter « de façon illégale » et considère en conséquence sa détention comme une « séquestration. » Initialement poursuivi pour « simulation d’infraction » et « atteinte au crédit de l’État, » Ras Bath a par la suite été inculpé pour « association de malfaiteurs » et « offense au chef de l’État », entre autres.

Dans sa plainte, Ras Bath accuse le procureur Hamidou Touré de dénoncer « des infractions qu’il sait ne pas exister. » Une « simulation d‘infraction », selon le chroniqueur radio, qui aurait pour objectif de « chercher à dissimuler et à receler » les informations sur les conditions de la mort en détention de l’ex-Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga.

Enfin Ras Bath estime que les poursuites dont il fait l’objet relèvent de l’« intimidation » et exprime des craintes pour son « intégrité physique. »

Sollicité par RFI, le procureur Hamidou Touré n’a pas souhaité réagir à ces accusations. Le procureur général par intérim de la Cour d’appel de Bamako, à qui la plainte est adressée, n’a pas donné suite.

