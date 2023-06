RDC: l’opposant Salomon SK Della «est détenu, arrêté illégalement», assure un de ses avocats

En République démocratique du Congo (RDC), les avocats de l’opposant Salomon SK Della, arrêté le 30 mai 2023, ont assuré avoir été empêchés de rencontrer ce proche de Moïse Katumbi. «Contre toute attente, nous avons été bloqués», affirme Maître Christian Nkoy qui ajoute : « Il nous est impossible de connaître les faits qui lui sont reprochés. »

En République démocratique du Congo (RDC), le service de renseignements militaires a empêché, 1er juin 2023, les avocats de Salomon Kalonda de le rencontrer, selon ces derniers.

Ce proche de l’opposant Moïse Katumbi a été arrêté le 30 mai 2023 à Kinshasa alors qu’il s’apprêtait à quitter la capitale.

Les raisons de cette arrestation n’ont pas encore été communiquées par les autorités. Ses avocats dénoncent une « violation de procédure et de la Constitution ».

« Tout ce qu’on nous a été dit est contraire à la Constitution »

« Monsieur Salomon SK Della Kalonda a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, a expliqué Maître Christian Nkoy à notre correspondant Pascal Mulegwa, au sortir du quartier général des renseignements militaires. Nous nous sommes présentés aujourd’hui. Malheureusement, et contre toute attente, nous avons été bloqués ».

L’avocat assure : « La Constitution précise que tout justiciable, ou toute personne interpellée par la justice, services de sécurité et autres, doit immédiatement être en contact avec la famille et/ou ses avocats. Malheureusement, malgré ce conseil que nous sommes, nous n’avons pas eu cette possibilité de le rencontrer. On nous dira que devant ces services, on ne peut pas assister un client. Tout ce qu’on nous a été dit est contraire à la Constitution, la Constitution dans notre pays est violée, et tant d’autres dispositions, voire les instruments internationaux. »

Il conclut : « Notre client est détenu, arrêté illégalement, il nous est impossible de connaître les faits qui lui sont reprochés alors que la Constitution dit que lorsqu’on est interpellé, arrêté, on doit connaître immédiatement les faits pour lesquels on est arrêtés. »

