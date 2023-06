Soudan: des documents sensibles concernant l'ex-président Omar el-Béchir ont disparu

Les tribunaux chargés de juger le président déchu Omar el-Béchir ainsi qu'une trentaine de caciques de l'ancien régime, ont été attaqués. Selon des avocats en charge de l’affaire, les dossiers d'accusation et tous les documents relatifs à ces procès ont disparu. Les assaillants ont, semble-t-il, profité du chaos qui prévaut à Khartoum pour faire disparaître des preuves qui pourraient incriminer el-Béchir et ses proches dans des affaires de corruption. On est par ailleurs toujours sans nouvelles d'Omar el-Béchir alors que des membres de son entourage multiplient les déclarations.

L'ancien dictateur soudanais Omar el-Béchir le 15 septembre 2020. REUTERS - Mohamed Nureldin Abdallah

