La mission de l'ONU au Soudan prolongée de seulement six mois par le Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité a prolongé, vendredi 2 juin, la mission politique de l'ONU au Soudan de six mois seulement au lieu de l'habituel renouvellement d'un an. Un raccourcissement qui reflète le manque de consensus des 15 pays membres et qui révèle des fragilités alors que le Soudan est plongé dans le chaos depuis plus d'un mois et demi.

Le Conseil sécurité de l'ONU, le 6 février 2023 (image d'illustration). AP - John Minchillo

