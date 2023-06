Africa CEO Forum: le continent se cherche des champions pour l'économie de demain

1800 grands patrons, des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants économiques au sens large : l'Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous du secteur privé sur le continent, s'ouvre ce lundi et pour deux jours à Abidjan. C'est d'ailleurs le président ivoirien Alassane Ouattara qui ouvre les débats consacrés à l'émergence de futurs champions de l'économie en Afrique.

Le président ivoirien Alassane Ouattara lors de la cérémonie d'ouverture de l'Africa CEO Forum à Abidjan le 13 juin 2022 (Image d'illustration). AFP - ISSOUF SANOGO

