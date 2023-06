Au sommet de Luanda, le conflit en RDC a occupé les esprits

Des personnes fuyant les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles du M-23 se dirigent vers Goma, en République démocratique du Congo, le mardi 15 novembre 2022. La violence des groupes armés dans l'est du Congo a entraîné une crise diplomatique entre le Congo et le Rwanda, avec le deux pays voisins s'accusant mutuellement de soutenir des groupes armés hostiles.

© AP Photo/Moses Sawasawa