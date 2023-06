Congrès «eucharistie et famille» en RDC: le conflit à l'Est dans tous les esprits

Les évêques du Congo et des prêtres venus de tout le pays et de quelques pays voisins se sont rassemblés ce dimanche 4 juin à Lubumbashi pour le troisième congrès national sur « l’eucharistie et la famille ». Au cours de la messe d’ouverture, les prélats catholiques ont appelé notamment au renforcement de l’unité nationale.

La sortie de la cathédrale Saint Pierre et Paul à Lubumbashi après une messe (image d'illustration). AFP - PHIL MOORE

