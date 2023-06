La Guinée-Bissau en attente des résultats après des législatives sans incidents majeurs

Les Bissau-Guinéens ont voté ce dimanche 4 juin pour les législatives pour renouveler les 102 sièges de l’Assemblée nationale, dissoute il y a plus d’un an au cours d’une crise institutionnelle. Les résultats ne sont pas attendus avant mardi soir, au plus tôt, quand un nouveau Premier ministre sera nommé dans ce pays coutumier des crises politiques. Vingt-deux partis sont en lice.

Des Bissau-Guinéens dans un bureau de vote lors des élections législatives à Bissau, le 4 juin 2023. © Darcicio Barbosa / AP

