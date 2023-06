Soudan: les combats font toujours rage à Khartoum, l'aide humanitaire entravée

Raids aériens, tirs d'artillerie et explosions ont de nouveau secoué Khartoum samedi alors que les combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires au Soudan, qui entrent dans leur huitième semaine, ont forcé des volontaires à enterrer 180 corps non identifiés.

Une salle d'opération de l'hôpital Soba de Khartoum, vidé de son personnel, hormis le service des dialyses. AFP - -

Texte par : RFI Suivre