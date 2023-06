Violences au Sénégal: les camps politiques se renvoient la responsabilité

Quinze tués jeudi et vendredi et environ 500 arrestations, à Dakar et Ziguinchor dans le sud du pays. C’est le dernier bilan officiel du ministère de l’Intérieur des violences qui ont éclaté dans la foulée de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ».

Des policiers anti-émeutes contrôlent des sacs, le 3 juin 2023 à Dakar. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

