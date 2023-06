À Madagascar, une école du réseau 42 dédiée à l’informatique et à la programmation suscite l’engouement

Ce 5 juin 2023, les inscriptions sont ouvertes pour candidater à «Antananarivo 42», une école du réseau 42, dédiée à des formations intensives en informatique et à la programmation. À Madagascar, les débuts de cette structure suscitent un certain engouement.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

C’est officiel, la Grande Île fait désormais partie du réseau 42, ces écoles – créés à l’origine par le Français Xavier Niel – dédiées à des formation intensives en informatique et à la programmation, 100% gratuites, et qui accueillent les élèves sans condition de diplôme ni limite d’âge.

Les inscriptions pour candidater à « Antananarivo 42 » - c’est le nom de l’école -, et passer les tests d’admission en ligne sont désormais ouvertes.

« J’espère qu’on fera des petits ailleurs en Afrique également »

Face à un parterre de journalistes, le directeur pédagogie du réseau 42 détaille – en direct de l’École 42 à Paris – les spécificités de cette formation sans professeur ni cours et où les compétences s’acquièrent par la pratique collaborative et la conception de projets. Une formation qui pourrait venir combler des besoins immenses dans le pays comme sur le continent, explique Caroline Meurisse, Directrice du projet 42 Antananarivo.

« Aujourd’hui, on n’arrive pas à recruter, explique-t-elle. Il y a une telle demande que les jeunes sont volatiles. Donc le projet 42 va permettre de répondre à une partie des besoins, tant en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité avec l’apport de nouvelles compétences à Madagascar. On a fait le constat, il n’y a pas très longtemps, que sur la Data science, il n’y a pas de formation à proprement parler. Là, on va venir apporter vraiment un enseignement sur ces matières que l’on ne trouve pas en local, comme la cybersécurité, l’intelligence artificielle… Avec "42 Antananarivo", on va répondre un petit peu aux besoins et j’espère qu’on fera des petits ailleurs en Afrique également ! »

Aujourd’hui on découvre l’Ecole 42 Antananarivo (le 49è campus sur 51) et c’est 100% gratuit avec un campus ouvert 24h/24 7j/7. #ecole42 pic.twitter.com/v0itiTVsAD — Luana Karen (@KaelooMG) June 2, 2023

« C’est le moment de réaliser un rêve »

Pour Rual Andrianirina, informaticien, l’arrivée de cette école, c’est un rêve d’enfant qui se réalise. Il y a 10 ans, l’ouverture de la première École 42 à Paris lui avait donné des étoiles dans les yeux. Cette semaine, il a été l’un des tous premiers à s’inscrire.

« J’ai sauté sur l’occasion sans hésiter, lance-t-il. J’ai fait tout de suite les deux tests et dans la soirée, j’ai su que je les avais réussis. C’est le moment de réaliser en fait le rêve. C’est la renommée de l’École qui m’inspire. Je veux faire partie de ces élites-là parce que je suis persuadé qu'une fois ces compétences spécifiques acquises, ça m’ouvrira à d’autres opportunités pour la vie active. Ce sont des compétences recherchées aussi bien sur le plan national qu’international ».

La sélection finale pour constituer la première promotion devrait avoir lieu en octobre, après le passage bien connu par la « Piscine » : un mois d’apprentissage intensif du code, en réalisant toute une série de projets. Avec 42 Antananarivo, Madagascar devient ainsi le deuxième pays africain (avec le Maroc) à rallier ce réseau international.

