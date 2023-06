Congo-B.: après le rachat de Bolloré Transport & Logistics, MSC pose ses marques et rassure

Il y a six mois, le groupe Bolloré a vendu ses actifs en Afrique au groupe italo-suisse MSC. Sa filiale Africa Global Logistics (AGL Congo) assure que tous les salariés ont été maintenus, notamment au niveau du terminal à conteneurs de Pointe-Noire mis en concession en 2009 pour 30 ans. Le nouvel acquéreur entend même poursuivre les investissements.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Pointe-Noire, Loïcia Martial

Au loin, les portiques du port de Pointe-Noire, qui s’élèvent à plus de 40 mètres, sont dans un incessant mouvement. Deux des huit engins ont été acquis et installés après le rachat de Bolloré Transport & Logistics survenu en décembre dernier.

Leurs conducteurs et bien d’autres agents sont toujours en poste, selon Christophe Pujalte, directeur régional d’AGL pour le Congo et la RDC. « Il n’y a pas eu de soubresauts au Congo, comme ça pu l’être dans d’autres pays. Tout s’est bien passé, parce que le droit de travail au Congo protège efficacement les travailleurs. À ce jour, on peut se targuer de ne pas avoir eu de variation d’effectifs. Cette intégration dans le groupe MSC ne nous a pas apporté des problèmes plus que nous n’en avions avant, au contraire nous rend optimistes pour le futur », précise Christophe Pujalte.

AGL Congo entend poursuivre la modernisation et l’extension du terminal à conteneurs. À ce jour, les investissements consentis sont déjà importants.

« Aujourd’hui, grâce à la confiance qui a été accordée au groupe Bolloré, devenu AGL, nous avons investi environ 400 millions d’euros, traité plus d’un million de conteneurs en 2022. C’est un chiffre que nous avons également dépassé en 2021, soit cinq fois plus qu’en 2009 (date d’obtention de la concession, NDLR) », rappelle M. Pujalte.

Autre ambition du groupe : devenir un acteur majeur dans la logistique pétrolière et partenaire des compagnies telles que Total, Eni ou encore Perenco.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne