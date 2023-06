Entretien

«Vladimir Poutine a effacé des dettes souveraines pour inciter des pays africains à acheter des armes russes»

La Russie est de longue date le premier fournisseur d'armes sur le continent africain, et de loin. Sur la période 2017-2021, 44% des importations venaient de Russie, contre 17% des États-Unis, 10% de Chine et 6% de France. Dans une étude, le centre belge Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (Grip) s'est penché sur l'évolution de ces liens commerciaux. Et constate que malgré l'invasion de l'Ukraine et les sanctions occidentales, les fournisseurs russes demeurent très bien implantés.

Une femme examinant un fusil de sniper Kalachnikov lors de l'exposition du Forum économique Russie-Afrique en marge du Sommet Russie-Afrique à Sotchi le 24 octobre 2019 (Image d'illustration). © SERGEI CHIRIKOV / AFP

