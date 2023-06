La Côte d’Ivoire signe un accord de conseil pour faire construire de nouveaux logements abordables

Le gouvernement ivoirien a signé ce 5 juin 2023, en marge du CEO Forum à Abidjan - grand rendez-vous du secteur privé en Afrique - un accord avec la Société financière internationale (SFI), une organisation de la Banque mondiale. Objectif : que la SFI aide la Côte d’Ivoire à structurer des partenariats public-privé pour faire construire des milliers de nouveaux logements abordables dont le pays manque.

Avec notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin

À l’occasion du CEO Forum à Abidjan, le ministre de la Construction et du logement, Bruno Nabagné Koné, a signé un programme de conseil avec la Société financière internationale (SFI), une organisation de la Banque mondiale consacrée au secteur privé.

La SFI doit structurer un partenariat public-privé pour construire de nouveaux logements abordables à destination des familles ivoiriennes à revenus faibles et intermédiaires.

« Il faut créer un cadre qui incite et qui rassure l’investisseur »

Conséquence de l’urbanisation accélérée de la Côte d’Ivoire, Abidjan connaît une pénurie de logements abordables. Il en manquait près de 600 000 en 2017, et le déficit s’accroît de 40 à 50 000 logements par an.

C’est pour répondre à ce besoin que le gouvernement ivoirien a signé ce nouvel accord, comme l’assure Bruno Nabagné Koné, ministre de la Construction et du logement : « Il faut accélérer la marche. Il nous faut créer les conditions pour attirer des investisseurs dans le secteur. En Côte d’Ivoire, ce n’est pas l’État qui produit les logements sociaux. L’État accompagne. L’État crée un cadre incitatif. Mais l’État ne crée pas le logement. Donc, il faut créer un cadre qui incite et qui rassure l’investisseur. »

C’est dans cette optique que la Côte d’Ivoire est entrée en discussion avec la SFI. Explications de Linda Munyengeterwa, qui y est directrice des transactions en partenariat public-privé : « La plus-value que nous apportons est que nous pouvons réellement aider en termes de planification. Nous pouvons aider le gouvernement à s'assurer que le projet est bien ficelé pour que le secteur privé puisse y participer. Ainsi, la partie financement et investissement sera prise en charge, la planification et la conception, et je dois insister sur la planification et la conception qui sont absolument essentielles parce que toute l'infrastructure pour le logement doit être en place. »

Si les investissements privés obtenus sont à la hauteur de ses espoirs, le gouvernement ivoirien ambitionne de construire 150 000 nouveaux logements abordables d’ici 2025.

