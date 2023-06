RDC: ouverture du procès de Fortunat Biselele ex-conseiller privé de Félix Tshisekedi

Une audience du procès de « Bifor » est prévue pour ce mardi à Kinshasa. Débarqué du cabinet du président congolais mi-janvier, il a été quelques jours plus tard arrêté, après une série d’auditions à l’Agence nationale de renseignements (ANR) et au palais de justice à Kinshasa, avant d’être transféré à la prison de Makala. Désormais inculpé de « trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l'État et propagation de faux bruits », l’ancien bras de droit de Félix Tshisekedi a été jusque-là été entendu sur plusieurs faits.

Kinshasa (RDC): Fortunal Biselele, ancien conseiller du président Tshisekedi, à son arrivée au palais de Justice de la Gombe, vendredi 20 janvier 2023. © Pascal Mulegwa / RFI

