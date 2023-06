Arrestation de Salomon SK Della en RDC: Ensemble rejette les accusations concernant l'opposant

Concernant l’arrestation de Salomon SK Della, le parti politique Ensemble rejette toutes les accusations portées sur ce proche de Moïse Katumbi et accuse plutôt le pouvoir de Kinshasa d’envenimer le climat politique à six mois des élections. Dieudonné Bolengetenge l’a dit ce mardi 6 juin au cours d’une conférence de presse tenue à Lubumbashi.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Lumumbashi, Denise Maheho

Le service de renseignement militaire accuse Salomon SK Della de détention illégale d'arme à feu et de munitions de guerre, d’incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir et discipline et d’atteinte à la sûreté de l’État.

Pour Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général du parti politique de l’opposition Ensemble pour la République, il s’agit là des manœuvres des services de renseignement, car Moïse Katumbi n’a jamais eu l’intention de renverser le pouvoir par les armes. Dieudonné Bolengetenge l’a dit ce mardi au cours d’une conférence de presse tenue à Lubumbashi.

« Chaque fois qu’il a été question de piéger l’opposition politique, les services de renseignement ont toujours choisi entre autres méthodes de faire passer une arme dans l’entourage de personnes que l’on voudrait incriminer. Pour combattre le régime du président Joseph Kabila, nous avons été dans une sorte de rupture officielle avec ce régime en septembre 2015 et nous avons combattu jusqu'aux élections de décembre 2018, sans être tentés par de prendre des armes », dit-il.

« Maintenant nous sommes à six mois des élections, que nous demandons crédibles, inclusives, démocratiques, apaisées, qu'est-ce qui pourrait nous tenter maintenant ? Nous, nous considérons que la conquête du pouvoir dans ce pays doit se faire conformément à la constitution et aux lois en vigueur et non pas par la confiscation par un groupe d'individus ou par le recours à des armes », assure aussi Dieudonné Bolengetenge.

► À lire aussi : RDC: l’opposant Salomon SK Della «est détenu, arrêté illégalement», assure un de ses avocats

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne