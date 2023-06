Côte d'Ivoire: le PPA-CI maintient ses critiques concernant le patron de la Commission électorale

En Côte d'Ivoire, le bras de fer continue entre le PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo, et la Commission électorale indépendante. Le mardi 6 juin, sur RFI, le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert se disait « un peu excédé » par les attaques et critiques de l'opposition à son endroit sur la question des listes électorales, à trois mois des scrutins régionaux et communaux. Justin Koné Katinan, du Parti des peuples africains (PPA-CI), juge ces arguments irrecevables.

Le porte-parole du PPA-CI, Justin Koné Katinan, s'exprimant à Abidjan le 30 avril 2021. AFP - SIA KAMBOU

Texte par : RFI Suivre