Guinée-Bissau: les observateurs internationaux tirent un bilan positif du scrutin législatif

Nous avons constaté un engouement aux urnes et d'une façon générale, que tous les électeurs avaient envie de voter dans le calme dans l'ordre [...] Nous attendons l'étape la plus cruciale : le post-scrutin. En Afrique, c'est malheureusement l'étape où il y a des problèmes. Nous comptons sur la maturité du peuple bissau-guinéen et sur la retenue des autorités et des partis politiques qui doivent accepter l'expression du peuple.