Le consulat du Sénégal à Paris fermé après des actes de vandalisme

Mardi 6 juin, le ministère sénégalais des Affaires étrangères a annoncé la fermeture de tous les consulats généraux à travers le monde, « suite à la série d'agressions perpétrées contre les missions diplomatiques ». Depuis la semaine dernière, des représentations diplomatiques sénégalaises ont effectivement été vandalisées comme au consulat du Sénégal basé à Paris.

Les vitres de la porte principale sont brisées. Des slogans sur les murs, que l'on devine hostiles au gouvernement, ont été recouverts de noir à la va-vite, à défaut d'être effacés. L'entrée du consulat général du Sénégal à Paris fait davantage penser à un édifice abandonné qu'à une représentation diplomatique.

Un ressortissant sénégalais, rencontré près de l'ambassade, avait rendez-vous pour retirer son passeport et devait prendre l'avion le lendemain. Il repart dépité : « Je comprends le désarroi sénégalais, il n'est pas interdit de venir manifester. Ils pouvaient se mettre aux abords de l'ambassade, mais pas saccager. Ceux qui voulaient renouveler leurs papiers ou bien transcrire [l'acte de naissance de] leurs enfants sont dans la merde. »

« Toute cette semaine, nous sommes fermés »

Selon le consulat, l'établissement a subi à quatre reprises ce qu'il qualifie « d'attaques » dès le jour de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à Dakar il y a une semaine. Le consul général Amadou Diallo estime la fermeture nécessaire, par crainte « d'une surenchère d'actions violentes ». « C'est un groupe restreint d'une dizaine de personnes se réclamant du Pastef, du parti d'Ousmane Sonko, qui voulait coûte que coûte saccager ou en tout cas attaquer le personnel de nos services à l'étranger. Toute cette semaine, nous sommes fermés. Et après, des mesures d'adaptation vont être prises parce que nous avons subi des attaques de jour comme de nuit. »

Pour sa part, le député des Sénégalais de la diaspora et coordonnateur du Pastef en France, Alioune Sall, rejette toute implication du parti et affirme « ne pas cautionner ces violences » tout en pointant que « c'est à l'image de ce qui se passe au Sénégal ». À Milan, un autre consulat du Sénégal a été visé et du matériel de confection de papiers d'identités y a été détruit.

