Le retrait de la Monusco de RDC «n'est pas un tabou», selon la mission onusienne

Le chef des opérations de maintien de la paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, est actuellement en tournée dans le pays. Il a notamment fait le tour des responsables politiques, de la société civile, des corps diplomatiques et des acteurs humanitaires. Il doit repartir ce mercredi après plusieurs rendez-vous avec les responsables des grandes formations politiques.

Jean-Pierre Lacroix, numéro deux de l'ONU pour les opérations de maintien de la paix, lors des funérailles de soldats morts dans l'est de la RDC, le 1er août 2022.

Programme chargé pour Jean-Pierre Lacroix pour ce dernier jour à Kinshasa. Il doit notamment rencontrer des membres de l’opposition politique : à la fois des représentants du parti de l’ancien chef de l’État, Joseph Kabila, mais aussi, selon le programme, plusieurs candidats déclarés à la présidentielle de la fin de l’année. Il doit aussi s’entretenir avec des membres de l’Union sacrée au pouvoir.

Avant Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix s’est rendu en Ituri. Pour a-t-il dit « apporter son appui et son soutien aux populations civiles et aux FARDC », les forces armées congolaises. Il y a visité le site de déplacés de Drodro au nord de Bunia où plus de 100 000 personnes y sont réfugiées pour fuir les violences des groupes armés.

L'après-Monusco

Mais surtout, Jean-Pierre Lacroix y a évoqué sans détour l’après-Monusco. « Ce départ, ce n’est pas un tabou. Bien au contraire, affirme-t-on du côté de la mission onusienne. Un des objectifs justement de ce déplacement, c’est de faire le point sur échanges avec le gouvernement sur les questions liées à la transition dans le processus de départ. »

Et toujours dans cette optique de prochain retrait, le chef des opérations de maintien de la paix s’est engagé à faire le plaidoyer pour que gouvernement ait la capacité d’assurer pleinement la protection de la population.

