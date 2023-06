Togo: décès de la doyenne des «Nana Benz», ces femmes qui régnaient sur le commerce du wax

Elle faisait partie de la vingtaine de ces authentiques femmes d’affaires qui contrôlaient une bonne partie du commerce de pagne sur le marché de Lomé et dans la sous-région. Dédé Rose Gameli Creppy est décédée ce lundi 5 juin à l’aube, à l’âge de 88 ans. Elle est la dernière d’une génération de battantes, qui a participé à l’émancipation de la femme togolaise.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Dogbe

C’est à l’école normale supérieure d’Atakpamé, qu’elle apprend qu’elle est enceinte. Dédé Rose Gameli Creppy ne finit pas la formation. Elle rentre alors pour aider sa tante au commerce des perles qu’elles allaient acheter au Ghana pour les revendre au Togo.

Le commerce prospérait quand sa belle-mère lui suggéra de prendre de temps en temps quelques tissus pagnes hollandais, fabriqués aux Pays-Bas, résistant très colorés et à bons prix à l’époque.

Elles roulent en Mercedes Benz

Elles sont une vingtaine de femmes à se lancer dans ce commerce quand Vlisco African Company s’installe à Lomé en 1956. Elles signent un accord avec la société, achètent en gros, et distribuent dans la sous-région. Elles sont puissantes et respectées, roulent en Mercedes Benz, d’où leur surnom les «Nana Benz».

Dédé Rose Gameli Creppy c’est «Maman Creppy», doyenne et présidente de l’association des femmes revendeuses de wax. Ensemble, elles résistent à la crise politique de 1990, mais la dévaluation de 1994 les affaiblit et les incendies des marché de Kara et de Lomé en 2013 donnent le coup de grâce.

Maman Creppy incarne une génération de femmes courageuses, travailleuses et respectées. Elle fait partie de l'histoire du Togo et de sa fierté.

