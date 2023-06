Éthiopie: des démissions au PAM après un scandale de détournement d'aide alimentaire

En avril 2023, des révélations sur le détournement de nourriture avaient motivé la « suspension jusqu'à nouvel ordre » des opérations du Programme alimentaire mondial (PAM), et de l'organisation américaine USAID dans la région. Une enquête interne, dont les conclusions sont attendues, crée aujourd'hui des remous au sein même du PAM.

Comment de l'aide alimentaire destinée aux populations du Tigré s'est-elle retrouvée en vente sur des marchés locaux ? Deux enquêtes parallèles ont été lancées pour apporter une réponse à cette question.

Côté États-Unis, une investigation est en cours au sein de l'agence d'aide internationale de l'État américain, l'USAID. Son administratrice Samantha Power avait expliqué en avril au Sénat que les vols de nourriture semblaient impliquer « une collusion entre les deux parties au conflit », soit les forces armées tigréennes et forces armées fédérales. Mais aucune nouvelle communication de l'USAID n'a été faite depuis.

Le PAM mène sa propre enquête, de son côté. Lundi, le site d'information New Humanitarian, citant des sources internes, a affirmé que le directeur Éthiopie du PAM et son adjointe avait démissionné vendredi 2 mai, anticipant les résultats de l'enquête de l'agence onusienne. Mais le PAM a aussitôt démenti toute démission, se contentant d'indiquer que son directeur Éthiopie était actuellement « en congés » et était toujours « employé par le PAM ».

Entre temps, la situation sur le terrain empire. Le bureau régional de la santé du Tigré a estimé en effet, lundi 5 juin, que le nombre d'enfants de moins de 5 ans mourant de malnutrition aiguë avait augmenté de 28% entre mars et avril.

