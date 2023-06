Burkina: le gouvernement offre des primes pour des informations concernant des chefs jihadistes

Le gouvernement offre jusqu’ à 180 000 000 de francs CFA, environ 273 000 euro à quiconque pourrait donner des informations pour l’arrestation des présumés chefs de groupes terroristes. Les têtes d’une vingtaine de personnes sont mises à prix. C’est une annonce faite par le ministère de la Sécurité ce jeudi.

Publicité Lire la suite

Le ministère burkinabè de la Sécurité recherche vingt personnes soupçonnées d'avoir mené des attaques terroristes contre le pays. « Ces individus sont activement recherchés pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d’acte terroristes », souligne le ministère de la Sécurité sur l’avis de recherche.

Selon une source sécuritaire, « ce sont de grosses têtes sur lesquelles l’agence nationale du renseignement a pu réunir des informations ». Parmi eux, on peut citer entre autres, Sidibé Dramane alias Hamza, Moussa Diallo alias Abou Zakaria,ou encore Boly Oumarou Idriss alias Abou Ousmane.

Plusieurs personnes figuraient déjà sur un précédent avis de recherche publié il y a un an par l’état-major général des armées. La nouveauté, cette année, ce sont les primes. Toute personne qui fournirait des informations de nature à permettre leur arrestation ou leur neutralisation, recevra une récompense, selon le ministère de la Sécurité.

Sur chaque photo de la personne recherchée, figure la somme prévue comme récompense. Et elle varie de 100 et 180 millions de francs CFA, soit entre 151 et 273 000 euros.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne